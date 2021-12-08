Над Петербургом заметили падающий метеорит

Падение метеорита было снято 20 марта в 22:43.

Над Петербургом поздним вечером 20 марта на камеру видеонаблюдения попал падающий метеорит. Видео опубликовано в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Падение метеорита было снято 20 марта в 22:43. Камера, которая зафиксировала падение объекта, находится на Петровской набережной, 8.

На кадрах видно, как метеор вспыхивает над гостиницей "Санкт-Петербург" и БЦ "Петровский форт".

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Сергей Власов)