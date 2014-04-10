Что произошло в Петербурге 20 декабря: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 20 декабря.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 20 декабря? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В пансионате "Заря" в Репино увеличили количество мест для студентов с ковидом.

Вспышка заболеваемости зафиксирована в общежитии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, 48 человек заразились, еще сто изолировали как контактных. В пансионате "Заря" добавили 150 коронавирусных коек для студентов.

Корпус корвета "Проворный" не повредился при пожаре.

Пожар на строящемся судне случился вечером 17 декабря, пострадали два сотрудника МЧС и один кораблестроитель. Крупное возгорание, причины которого пока выясняются, не повредило корпус корабля – демонтировать придется лишь надстройку, в котором не было никакого оборудования. Ущерб от пожара пока не оценен.

Прокуратура следит за тем, чтобы всем метростроевцам погасили долги по зарплате.

"Метрострой" стал банкротом в конце минувшего августа. По поручению прокуратуры власти города приняли план по погашению залолженности компании по зарплатам. По основному сценарию работники должны получить деньги до конца года, общая сумма задолженности составляет 332 млн рублей.

Участники массовой драки на Индустриальном с кулаками набросились на полицейских.

Драка произошла в ночь на 20 декабря, пьяные мужчины что-то не поделили, но при этом сами вызвали полицию. Однако на прибывших полицейских буйные драчуны накинулись с кулаками. Как минимум один человек задержан, обстоятельства случившегося уточняются.

На Сизова школьница попала под колеса "Хендай".

Авария случилась накануне вечером у дома №32. 13-летняя девочка перебегала дорогу на красный сигнал светофора, нарушительницу сбил 59-летний житель Кронштадта. Школьница получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом лобной кости. Водитель четыре раза привлекался за нарушение ПДД. Проводится проверка.

Суд признал экс-сотрудников ГМЗ "Петергоф" виновными в растрате.

Ведущие сотрудники отдела реставрации и реконструкции Дмитрий Демин и Дмитрий Дорохин признаны виновными в пособничестве при хищении более 41 млн рублей. Следствие считает, что в 2013 году мужчины вступили в сговор с подрядчиком и похитили деньги, выделенные Минкультуры РФ на реконструкцию пассажирского причального сооружения в Нижнем парке. Оба получили по 4 года лишения свободы условно.

Ночлежка" запустила в Петербурге и Москве предновогоднюю акцию "Мандаринка и тушенка".

Чтобы принять участие в традиционной акции благотворительной организации, нужно принести "Ночлежке" продукты и вещи из списка. В качестве подарков для бездомных соберут различные средства гигиены, консервы и сладости, перчатки и носки. Акция продлится до 26 декабря, отнести подарки можно в петербургские благотворительные магазины "Спасибо!" с 11:00 до 21:00.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург