"Ночлежка" запустила в Петербурге и Москве предновогоднюю акцию "Мандаринка и тушенка"

Каждый способен принять участие в акции, отправив подарок из списка необходимого.

Благотворительная организация "Ночлежка" запустила традиционную предновогоднюю акцию "Мандаринка и тушенка" в Петербурге и Москве. Каждый способен принять участие в акции, отправив подарок из списка необходимого. Акция продлится до 26 декабря. Информация появилась в социальных сетях организации.

Сегодня "Ночлежке" необходимо собрать: 18 коробок сахара рафинада, 23 упаковки черного чая по 100 пакетиков, конфеты, 308 пачек печенья", 207 упаковок пюре и лапши быстрого приготовления в твердой упаковке, 302 банки тушенки (лучше с ключом), 430 банок рыбных консервов (лучше с ключом), 315 упаковок влажных салфеток по 20-25 штук, 290 пар носков размера 39-43, 311 одноразовых станков для бритья, 512 кусачек для ногтей, 630 фонариков (налобных и ручных), 621 пара текстильных и вязаных перчаток и 512 термосов. Принести продукты и вещи можно в петербургские благотворительные магазины "Спасибо!" с 11:00 до 21:00.

В Москве осталось собрать: конфеты, 243 пачки печенья типа "Юбилейного", 239 упаковок пюре и лапши быстрого приготовления в твердой упаковке, 415 банок тушенки (лучше с ключом), 346 банок рыбных консервов (лучше с ключом), 229 кусков мыла, 282 упаковки влажных салфеток по 20-25 штук, 289 зубных щеток, 314 пар носков размера 39-43, 405 тюбиков детского крема, 162 одноразовых станков для бритья, 10 рулонов по 100 штук фасовочных пакетов, 400 больших плотных пакетов-маек, 369 кусачек для ногтей, 411 фонариков (налобных и ручных), 464 пары текстильных и вязаных перчаток, 386 зубных паст и 495 термосов. Принести продукты и вещи можно в приют "Ночлежки" (Бумажный проезд 2/2, строение 6), бар "Стрелка" и магазины Charity Shop "Второе дыхание".

Ранее стало известно, каким будет собственное кафе "Ночлежки" в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Ночлежка