Что произошло в Петербурге 1 октября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 1 октября.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 1 октября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Бывшего оперативника отправили под стражу после масштабных обысков в Петербурге.

Около 50 обысков по делам об уклонении от уплаты налогов и создании преступного сообщества провели в городе накануне. В итоге под стражей оказались Максим Сидоров – бывший сотрудник ГУ МВД – и Сергей Кукушкин. На счету у фигурантов семь предполагаемых преступных эпизодов.

В Исаакиевском соборе обвенчались потомок династии Романовых великий князь Георгий Михайлович и итальянка Ребекка Беттарини.

Эта первая со времен революции 1917 года свадьба императорского дома на территории России. Беттарини приняла в православии имя Виктория Романовна. На церемонии присутствовали представители королевских домов Европы, политических и деловых кругов и РПЦ. После венчания супруги с гостями поедут праздновать событие в Российский этнографический музей и Константиновский дворец.

В Петербурге разработали программу, которая будет принимать решение о госпитализации пациентов с COVID-19.

Компьютерная модель ученых из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра Российской академии наук поможет оптимизировать работу скорой помощи. Программа учтет симптомы заболевания, количество доступных стационаров и уровень их загруженности, возраст пациента, адрес пациента и адрес больницы и примет решение. ПО может просчитать порядка 6 млн решений 10 минут.

Между тем, в городе развернут почти 1000 дополнительных коек для коронавирусных больных в корпусе Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице.

"Раскаившиеся" в обмане пенсионерки мигранты сбежали из России вопреки запрету.

Суд не стал заключать иностранцев, подозреваемых в мошенничестве, под стражу, и те сбежали к себе на родину спустя два дня. Известно, что мигранты обманули пожилую петербурженку на 500 тысяч рублей и уехали с деньгами на родину. Злоумышленников задержали, когда они снова вернулись в Россию. Теперь мошенников могут объявить в федеральный розыск.

На проспекте Александровской фермы тушат пожар в складском здании.

Пожар разгорелся утром в доме №29А, его тушили по повышенному уровню опасности. Огонь охватил 20 квадратных метров в здании площадью 450 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали, причины пожара неизвестна.

В Петербурге от коронавируса умер актер из сериала "Тайны следствия".

Руслан Дулич умер в возрасте 40 лет от ковида. По словам его подруги Ирины Блат, мужчина не верил в коронавирус и в вакцину. Помимо "Тайн следствия" на счету у актера были проекты "Невский. Тень архитектора", "Казнить нельзя помиловать" и другие.

Коллаж: Piter.TV

Фото: imperialhouse.ru

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу