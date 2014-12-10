Что произошло в Петербурге 1 октября: главные новости дня

Что произошло в Петербурге в пятницу, 1 октября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.
Бывшего оперативника отправили под стражу после масштабных обысков в Петербурге.
Около 50 обысков по делам об уклонении от уплаты налогов и создании преступного сообщества провели в городе накануне. В итоге под стражей оказались Максим Сидоров – бывший сотрудник ГУ МВД – и Сергей Кукушкин. На счету у фигурантов семь предполагаемых преступных эпизодов.
В Исаакиевском соборе обвенчались потомок династии Романовых великий князь Георгий Михайлович и итальянка Ребекка Беттарини.
Эта первая со времен революции 1917 года свадьба императорского дома на территории России. Беттарини приняла в православии имя Виктория Романовна. На церемонии присутствовали представители королевских домов Европы, политических и деловых кругов и РПЦ. После венчания супруги с гостями поедут праздновать событие в Российский этнографический музей и Константиновский дворец.
В Петербурге разработали программу, которая будет принимать решение о госпитализации пациентов с COVID-19.
Компьютерная модель ученых из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра Российской академии наук поможет оптимизировать работу скорой помощи. Программа учтет симптомы заболевания, количество доступных стационаров и уровень их загруженности, возраст пациента, адрес пациента и адрес больницы и примет решение. ПО может просчитать порядка 6 млн решений 10 минут.
Между тем, в городе развернут почти 1000 дополнительных коек для коронавирусных больных в корпусе Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице.
"Раскаившиеся" в обмане пенсионерки мигранты сбежали из России вопреки запрету.
Суд не стал заключать иностранцев, подозреваемых в мошенничестве, под стражу, и те сбежали к себе на родину спустя два дня. Известно, что мигранты обманули пожилую петербурженку на 500 тысяч рублей и уехали с деньгами на родину. Злоумышленников задержали, когда они снова вернулись в Россию. Теперь мошенников могут объявить в федеральный розыск.
На проспекте Александровской фермы тушат пожар в складском здании.
Пожар разгорелся утром в доме №29А, его тушили по повышенному уровню опасности. Огонь охватил 20 квадратных метров в здании площадью 450 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали, причины пожара неизвестна.
В Петербурге от коронавируса умер актер из сериала "Тайны следствия".
Руслан Дулич умер в возрасте 40 лет от ковида. По словам его подруги Ирины Блат, мужчина не верил в коронавирус и в вакцину. Помимо "Тайн следствия" на счету у актера были проекты "Невский. Тень архитектора", "Казнить нельзя помиловать" и другие.
Коллаж: Piter.TV
Фото: imperialhouse.ru
Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу
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