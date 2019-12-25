Что произошло в Петербурге 1 марта: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 1 марта.

Что произошло в Петербурге во вторник, 1 марта? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Петербурге откажутся от наличной оплаты проезда в общественном транспорте.

Такие правила вступят в силу с 1 апреля. Пассажирам предложат оплачивать проезд в наземном транспорте льготными электронными проездными билетами, "Подорожником", банковской картой или разовыми QR-билетами. QR-билет можно будет купить в кассах метро киосках "Организатора перевозок".

Спасатели потушили пожар на территории "Невской ратуши".

Кровля в 11-этажном строящемся здании в Дегтярном переулке, 5 загорелась утром. Как выяснилось, на объекте вспыхнули стройматериалы. Пожар на 300 квадратных метрах площади потушили за 40 минут силами 46 спасателей, пострадавших нет. Строительные работы продолжились.

Беглов заявил, что санкции против российских банков не скажутся на развитии города.

Губернатор отметил, что сейчас ведется работа по расширению площади школ и детсадов во Фрунзенском, Приморском и Курортном районах. Также город намерен развивать ЗСД, аэропорт Пулково, строить новые станции метро и Широтную магистраль скоростного движения.

Тем временем, в Петербурге начали сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народной республик. В Центр международных гуманитарных связей на Варшавской улице с 9.00 до 17.00 принимают продукты, средства личной гигиены и другие вещи.

ДТП на КАД Петербурга спровоцировало ночную пробку.

Авария произошла поздним вечером понедельника на 61-м километре внешнего кольца КАД в районе Софийской улицы. Столкновение легковушки и большегруза было столь сильным, что фургон опрокинулся на бок, а у иномарки оказался полностью смята задняя часть. ДТП заняло три полосы из четырех. По предварительным данным, никто не пострадал.

Пьяный мужчина попал под трамвай на перекрестке Большевиков и Коллонтай.

Инцидент произошел вечером 28 февраля. По словам очевидцев, нетрезвый 65-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и в результате ударился головой о переднее стекло трамвая, который не успел затормозить. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Приложение петербургской сети аптек "Озерки" взломали неизвестные.

С ночи 1 марта петербуржцы, зарегистрированные в программе аптеки, начали получать странные push-уведомления от имени "Озерков". Все они были связаны с событиями на Украине.

Коллаж: Piter.TV

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