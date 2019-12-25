В Петербурге открыли сбор гуманитарной помощи гражданам ДНР и ЛНР

До этого Ленобласть собрала 50 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

На Варшавской улице в Петербурге начали принимать гуманитарную помощь для беженцев из Донецкой и Луганской народной республик. Сбор осуществляет Центр международных гуманитарных связей.

По словам губернатора Петербурга, от горожан поступает много сообщений с предложением о помощи, поэтому было принято решение организовать сбор. Принести продукты длительного хранения, средства личной гигиены и другое можно будет с 9 утра до 17 часов вечера.

Отметим, что люди также нуждаются в одеялах, подушках, постельном белье, защитных масках и антисептиках. В случае, если вы хотите принести детскую и взрослую одежду, она должна быть новая в упаковках.

Ленобласть собрала 50 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Фото: Piter.tv