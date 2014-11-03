Что произошло в Петербурге 19 ноября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницу, 19 ноября.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 19 ноября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

СК возбудил уголовное дело против полицейских, задержавших школьницу на Гражданском проспекте.

Инцидент произошел 17 ноября: 14-летняя девочка перешла дорогу в неположенном месте, чем и привлекла внимание полицейских. Правоохранители потребовали у подростка паспорт, а после отказа попытались затолкать школьницу в служебный автомобиль. В СК ситуацию назвали превышением должностных полномочий, возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

С фасада дома на Каменноостровском проспекте упал вензель.

Неприятность произошла днем, кусок лепнины откололся с фасада второго этажа. Обошлось без пострадавших людей, однако осколок задел проезжавшее мимо такси. В ТСЖ, в ведении которого находится дом, заявили, что вензель обрушился из-за непогоды. Глава ТСЖ отметила, что попросит власти быстрее решить вопрос с капремонтом здания.

На Савушкина продают жилой дом без ведома жильцов.

Жители "сталинки" на Савушкина, 25, не давали согласия на продажу дома, однако риэлтор уже ведет диалог с потенциальными покупателями и просит за объект 500 млн рублей. В разговоре с "Фонтанкой" риэлтор заявила, что планирует выдать жителям определенную сумму на руки, а для "сохранения спокойствия" на дом даже не стала вешать баннер о продаже. Жильцы намерены обратиться к правоохранителям.

На станции метро "Проспект Славы" запустили два траволатора.

В результате ремонта завершили монтаж балюстрады и восстановили работу пассажирских конвейеров. Пока на станци два запущены 2 траволатора, еще один начнет работать в ближайшее время.

В Смольном показали облик будущего аэропорта в Левашово.

Комитет по градостроительству и архитектуре одобрил проект будущего аэропорта, эскиз разработало ООО "Ингмар АСБ". На эскизе изображен восточный фасад аэровокзала, здания для временного пребывания персонала, административно-служебные здания летных служб и "Газпром Авиа".

В больнице Петербурга умер еще один привитый от коронавируса.

Пациент больницы Святого Георгия прошел полный цикл вакцинации, с момента второй прививки прошло более полугода. Мужчина умер от тяжелой соматической патологии.

Возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в лобовом ДТП на Зеленогорском шоссе.

Авария произошла вечером 18 ноября в поселке Репино на 5 километре шоссе: столкнулись "Тойота" и "Лада". Водитель иномарки, предположительно севший за руль пьяным, выехал на встречную полосу, столкнулся с другой машиной и улетел в кювет. В ДТП погибли пассажир "Тойоты", водитель и пассажир "Лады". Виновника аварии и еще одного пассажира госпитализировали.

В Петербурге разыскивают двух подростков за голое фото на фоне Спаса на Крови.

Полиция устанавливает личности молодых людей, которые сняли перед собором штаны и оголили интимные места. Провокационное фото было опубликовано в соцсетях еще летом, но внимание на него обратили только сейчас. Подростки уже удалили снимок и свои страницы в соцсетях, однако от ответственности это их уже не спасет.

Коллаж: Piter.TV

Видео: Piter.TV; Тelegram / Мегаполис

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре