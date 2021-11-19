С фасада дома на Каменноостровском проспекте упал вензель

Инцидент произошел около полудня: вензель упал со второго этажа. Обошлось без пострадавших.

В пятницу днем, 19 ноября, со второго этажа здания на Каменноостровском проспекте отвалился вензель. Осколок отрекошетил и прилетел в мимо проезжавшее такси. Обошлось без пострадавших, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на своих читателей.

В пресс-службе администрации Петроградского района уточнили, что место падения лепнины огородили. Как оказалось, администрация уже много раз обращалась в ТСЖ, в ведении которого находится дом, и напоминала о необходимости заботиться о состоянии дома и фасада.

По словам председателя ТСЖ, причиной обрушения стала непогода. Доходный дом Цеховой включили в список вновь выявленных объектов, представляющих историческую и культурную ценность в 2001 году, а капитальный ремонт намечен только на 2032 год. Приблизить срок ремонта не вышло. Специалист уточнила, что в ТСЖ соберут документы и пойдут в комитет с просьбами быстрее решить вопрос с капитальным ремонтом.

Фото и видео: Piter.tv