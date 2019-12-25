В Смольном показали облик будущего аэропорта в Левашово

Эскиз разработала компания ООО "Ингмар АСБ".

Днем в пятницу, 19 ноября, стало известно, что комитет по градостроительству и архитектуре одобрил проект будущего аэропорта Левашово. В рестрее опубликовали иллюстрацию, показывающую внешний вид комплекса.

Согласование получили во вторник, 16 ноября. На эскизе изобразили восточный фасад аэровокзала, а также здание для временного пребывания персонала, служебно-административное здание лётных служб и административно-служебное здание "Газпром Авиа" на 300 человек.

Разработчиком эскиза является ООО "Ингмар АСБ".

На строительство аэропорта в Левашово планировали выделить 41 млрд рублей.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре; Pexels