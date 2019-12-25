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В Смольном показали облик будущего аэропорта в Левашово
Сегодня, 13:13
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В Смольном показали облик будущего аэропорта в Левашово

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Эскиз разработала компания ООО "Ингмар АСБ".

Днем в пятницу, 19 ноября, стало известно, что комитет по градостроительству и архитектуре одобрил проект будущего аэропорта Левашово. В рестрее опубликовали иллюстрацию, показывающую внешний вид комплекса.

Согласование получили во вторник, 16 ноября. На эскизе изобразили восточный фасад аэровокзала, а также здание для временного пребывания персонала, служебно-административное здание лётных служб и административно-служебное здание "Газпром Авиа" на 300 человек.

 Разработчиком эскиза является ООО "Ингмар АСБ". 

На строительство аэропорта в Левашово планировали выделить 41 млрд рублей.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре; Pexels

Теги: аэропорт в левашово, левашово, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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