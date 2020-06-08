На строительство аэропорта в Левашово выделят 41 млрд рублей

По плану средства должны освоить за три года.

"Газпром" планирует выделить на строительство аэропорта Левашово в Петербурге 41 миллиард рублей. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на материалы концерна.

Согласно документам, комплекс должны достроить к ноябрю 2024 года. В следующем году по плану должно быть освоено 6,464 млрд рублей, в 2023 – 25,159 млрд, в 2024-м – 9,215 млрд рублей. Таким образом, основную часть работ выполнят в 2023 году.

Аэропорт будет располагаться на базе старого военного аэродрома в 12 километрах от "Лахты центра".

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