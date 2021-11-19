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На станции метро "Проспект Славы" запустили два траволатора

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На станции метро "Проспект Славы" запустили траволаторы. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Запуск проконтролировал глава ведомства Кирилл Поляков. В результате ремонта завершился монтаж балюстрады и восстановлена работоспособность пассажирских конвейеров. На данный момент запущены 2 траволатора, еще один начнет работать в ближайшее время.

Также комтранс взял под личный контроль траволаторы на "Беговой" и "Дунайской". Ремонт ведется силами СПб ГУП "Петербургский метрополитен". 

Видео: комитет по транспорту

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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