На станции метро "Проспект Славы" запустили два траволатора

На станции метро "Проспект Славы" запустили траволаторы. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Запуск проконтролировал глава ведомства Кирилл Поляков. В результате ремонта завершился монтаж балюстрады и восстановлена работоспособность пассажирских конвейеров. На данный момент запущены 2 траволатора, еще один начнет работать в ближайшее время.

Также комтранс взял под личный контроль траволаторы на "Беговой" и "Дунайской". Ремонт ведется силами СПб ГУП "Петербургский метрополитен".

Видео: комитет по транспорту