Что произошло в Петербурге 17 марта: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга 17 марта.

Что произошло в Петербурге в четверг, 17 марта? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Бывший главный врач КДЦ №1, в котором отравились барием, не смог обжаловать свой арест.

Евгений Попов не смог обжаловать решение суда о заключении его под стражу до 26 марта. Медика подозревают в причинении смерти по неосторожности из-за использования несертифицированного бария, помимо него задержаны еще шесть человек. После обследования в КДЦ№1 на улице Сикейроса умерли семь пациентов.

Школьника сбили на проспекте Обуховской Обороны.

ДТП произошло утром 16 марта у дома №257: водитель "ВАЗа" наехал на 16-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу на "зеленый" сигнал светофора. Школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.

Активистку Светлану Уткину задержали в парке имени Сахарова.

17 марта участок, на котором хотят построить школу дзюдо, начали ограждать забором. В это время активисты, выступающие против строительства, пришли защищать участок. По словам Уткиной, она сама вызвала полицию, поскольку хотела сообщить об установке забора, но в итоге задержали ее. Судя по кадрам из соцсетей, полиция не объяснила причину задержания и жестко скрутила женщину.

Завод "Невская косметика" готовится увеличить производство в 2-3 раза.

Сейчас предприятие выпускает 25 видов товаров (мыло, порошок, зубная паста и т.д), 7 из них – первой необходимости. На заводе ищут новых поставщиков сырья, так как 60% компонентов привозили из Европы.

Казармы лейб-гвардии Измайловского полка хотят отреставрировать до конца года за 128 млн рублей.

Объект располагается на углу набережной реки Фонтанки и Измайловского проспекта, в офицерском корпусе казарм планируют реконструировать крышу и кирпичную кладку, а также привести в порядок лепнину и штукатурку. Подрядчика пока не выбрали.

Власти Таллина приняли решение о прекращении сотрудничества с Москвой и Петербургом.

Решение городского собрания Таллина мотивировано ситуацией вокруг Украины. Также было принято решение разорвать связи с российскими муниципалитетами. Таллин сотрудничал с ЗакСом Петербурга официально с 1999 года.

Неизвестный избил ногами 19-летнего петербуржца в метро.

Конфликт между двумя мужчинами вспыхнул в вестибюле станции метро "Проспект Большевиков" утром 16 марта. На лестничном пролете у эскалатора неизвестный мужчина избил ногами 19-летнего знакомого после словесной перепалки. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, злоумышленника ищут.

Коллаж: Piter.TV

Видео: парк Академика Сахарова

Фото: citywalls