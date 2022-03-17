Завод "Невская косметика" готовится увеличить производство в 2-3 раза

"Невская косметика" выпускает 25 видов товаров (например, мыло, порошок, зубная паста), 7 из них – первой необходимости.

На заводе "Невская косметика" рассказали о перспективах импортозамещения. Как сообщили телеканалу "Санкт-Петербург" в руководстве, по отдельным направлениям производство могут увеличить в 2-3 раза.

"Невская косметика" выпускает 25 видов товаров (например, мыло, порошок, зубная паста), 7 из них – первой необходимости. Сейчас на заводе ищут новых поставщиков сырья, так как 60% компонентов привозили из Европы.

В руководстве также отметили, что предприятию понадобится и юридическая помощь со стороны государства и городских властей, чтобы приспособиться к новым условиям. За 183 года существования завод "Невская косметика" простаивал всего 4 месяца – во время блокады.

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