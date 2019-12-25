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Школьника сбили на проспекте Обуховской Обороны
Сегодня, 10:38
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Школьника сбили на проспекте Обуховской Обороны

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Мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

Водитель "ВАЗ" сбил на пешеходном переходе подростка на проспекте Обуховской обороны. ДТП произошло утром 16-го марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария случилась у дома №257. По версии полиции, 16-летний мальчик переходил дорогу на "зеленый" сигнал светофора. В этот момент его сбил 26-летний водитель отечественного авто.

В результате ДТП пострадавшего в средней степени тяжести госпитализировали. Проводится проверка. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что мужчина, который попал в ДТП у "Звенигородской", скончался в больнице. 

Фото: Piter.tv

Теги: дтп, пешеходный переход
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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