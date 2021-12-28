Власти Таллина приняли решение о прекращении сотрудничества с Москвой и Петербургом

Города заключили договор о сотрудничестве еще в конце XX века.

Городское собрание столицы Эстонии решило прекратить сотрудничество с Москвой и Петербургом. Решение мотивировано ситуацией вокруг Украины. Об этом собрание сообщило в четверг, 17 марта.

Горсобрание Таллина решило также разорвать связи с российскими муниципалитетами. На внеочередном заседании, которое прошло 3 марта, обращение в поддержку "народа Украины" поддержали все фракции в горсобрании.

Таллинское горсобрание сотрудничало с ЗакСом Петербурга официально с 1999 года, с Московской гордумой — с 1996 года.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что финский город Турку приостановил побратимские отношения с Петербургом.

Фото: Pexels