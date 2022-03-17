Активистку Светлану Уткину задержали в парке имени Сахарова

Она пыталась помешать строительству забора.

Активистку Светлану Уткину задержали в парке им. Сахарова 17 марта. Сегодня участок, на котором в будущем построят школу дзюдо имени Анатолия Рахлина, начали ограждать забором. Часть местных жителей выступает против этого строительства. Активисты пришли защитить участок.

Уткину отвезли в отделение полиции №21. Во время задержания она кричала, что ей больно. Полицейские пригрозили, что могут расценить ее действие как сопротивление. Судя по кадрам, правоохранители не объяснили, в чем дело, и скрутили женщину.

Петербурженку уже задерживали в начале марта, когда она оставила граффити на заборе вокруг участка. Она провела в спецприемнике 7 дней.

Напомним, в парке построят многофункциональный спорткомплекс для тренировок спортсменов школы олимпийского резерва по дзюдо им. А.С. Рахлина и подъезд к нему. В связи с этим придется вырубить некоторые деревья. Проезд к комплексу будет организован от проспекта Маршала Блюхера.

Видео: парк Академика Сахарова