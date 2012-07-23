Защитницу парка Сахарова, экс-депутата Светлану Уткину задержали в Петербурге

В парке академика Сахарова 2 марта задержали бывшего муниципального депутата Финляндского округа Светлану Уткину. Об этом сообщили в паблике "Зелёная коалиция Петербурга" в соцести "Вконтакте".
По словам Уткиной, ей вменяют неповиновение законным требованиям сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП).
Предположительно, сотрудники МВД предъявили Уткиной претензии из-за граффити на строительном заборе. Они заверили, что располагают видеозаписью, якобы подтверждающей, что рисовала Уткина. Напомним, что активисты выступают против застройки парка и сохранение зеленой зоны.
Ранее мы сообщали, что иномарка задавила трех прохожих на парковке ТЦ "Академический".
Видео: Вконтакте / Зелёная коалиция Петербурга
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