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Казармы лейб-гвардии Измайловского полка хотят отреставрировать до конца года за 128 млн рублей
Сегодня, 10:17
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Казармы лейб-гвардии Измайловского полка хотят отреставрировать до конца года за 128 млн рублей

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У подрядчика будет 21 неделя на проведение реставрации.

Офицерский корпус казарм лейб-гвардии Измайловского полка отреставрируют. Подрядчику предлагают отремонтировать кирпичную кладку здания, привести в порядок штукатурку и лепнину, реконструировать крышу исторического корпуса. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. 

Объект располагается на углу набережной реки Фонтанки и Измайловского проспекта. На ремонт фасадов и кровли готовы выделить 128 млн рублей. 

Отметим, что в комплекс входят сразу же около 10 домов, однако ремонт пройдет только в доме №2 литера А по Измайловскому проспекту. Он является объектом культурного наследия регионального значения. Завершить работы нужно до конца 2022 года. 

Лейб-гвардии Измайловский полк был сформирован императрицей Анной Иоанновной в августе 1730 года. Проект казарм разработал архитектор Федор Волков. Строительство комплекса завершилось в 1808 году. Всего было построено 12 казарм — по числу рот полка. Здания располагаются по четной и нечетной стороне Измайловского проспекта. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что завершается демонтаж строительных лесов в интерьере Смольного собора.

Фото: citywalls

Теги: казармы лейб-гвардии измайловского полка, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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