Что произошло в Петербурге 16 июня: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 16 июня.

Что произошло в Петербурге в среду, 16 июня? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

ГМЗ "Петергоф" закрыл четыре музея из-за коронавирусных ограничений

До 25 июня не получится попасть в дворец "Коттедж" и Фермерский дворец, а до 27 июня еще и в музей-спектакль "Дом игральных карт" и историко-культурный проект "Государевы потехи". Деньги за приобретенные заранее билеты можно вернуть, написав заявление на почту ГМЗ.

Пресс-секретарь комздрава запретила журналистам задавать вопросы в общем чате СМИ и комитета в WhatsApp.

Непонятная ситуация произошла утром: несколько журналистов спросили, когда появится информация об эпидситуации в Петербурге. Данные перестали публиковать с начала июня. Пресс-секретарь не ответила и отключила возможность задавать журналистам вопросы. Спустя несколько часов настройки чата вернулись в обычный режим, а пресс-секретарь заявила, что общение с комитетом перенесли на другие площадки. Для журналистов это стало новостью.

Следователи заинтересовались падением плитки с дома в переулке Пирогова.

Инцидент, в результате которого пострадала женщина, произошел днем раньше. Сейчас петербурженка в больнице, а следователи проводят доследственную проверку по факту случившегося.

В петербургский Центр спасения тюленей поступили две ослабленные нерпы с западного побережья Ладоги.

Новыми пациентами оказались самец и самка, у которой обнаружили гнойные воспаления задних ласт. Специалисты полагают, что малыши могли перегреться на солнце, не сообразив вовремя уйти под воду и охладиться.

В Петербурге провели независимое исследование формирования иммунитета к COVID-19 после вакцинации "Спутником V".

Как выяснилось, у 83% привитых граждан появился выраженный иммунный ответ уже после первой инъекции, у 84% – четырехкратное нарастание титра IgG на 21 день после первой прививки. Только один человек из 146 не обзавелся антителами IgG после полного цикла вакцинации. Данные являются предварительными, так как исследование продолжается.

Художник Покрас Лампас расписал площадь вокруг фонтана на Крестовском острове.

Его каллиграфити символизирует единство творчества и футбола. Рисунок Покрас Лампас нанес временными красками, которые смоются после Евро-2020.

Вандал отломал голову статуе тигра у кафе "Камелот" в Невском районе.

Талисман кафе, мирно простоявший у заведения семь лет, пострадал от рук неизвестного в ночь на 16 июня. Трое явно нетрезвых приятелей подошли ко входу в кафе, и один из мужчин запрыгнул на тигра и отломал ему голову. Администрация кафе пока думает, обращаться ли в полицию.

Фото: Piter.TV; "Признавашки ДТП и ЧП" / Вконтакте

Видео: Instagram / pppark.ru; ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99