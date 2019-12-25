В Петербурге ищут вандала, который отломал статуе тигра голову

Трое нетрезвых друзей не смогли пройти мимо "Шер-Хана".

Ночью в среду, 16 июня, в сообществе "Признавашки ДТП и ЧП" опубликовали видеозапись с камер видеонаблюдения у кафе "Камелот" в Петербурге. К сожалению, талисман кафе, статуя тигра у входа, осталась без головы благодаря нетрезвому мужчине.

Статуя "Шер-Хан" была установлена семь лет назад и все это время стояла нетронутой. На кадрах видно, как группа мужчин из трех человек подошла ко входу. Один из молодых людей остановился, подошел к тигру, запрыгнул на него и начал трясти за голову.

Статуя не выдержала давления, голова отвалилась и упала за асфальт. По информации "Фонтанки", статуя стоила 45 тысяч рублей, а сейчас администрация думает, обращаться в полицию или нет.

Ранее мы писали, что петербуржец отправил в нокдаун полицейского в участке.

Фото: скриншот видео "Признавашки ДТП и ЧП" / Вконтакте