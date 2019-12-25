Петербуржец отправил в нокдаун полицейского в участке

В Петербурге предъявили обвинение 39-летнему мужчину, который нанес телесные повреждения представителю власти при исполнении. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по городу.
Мужчина был задержан за административное правонарушение. Находясь в 32-м отделе полиции по Невскому району он ударил полицейского кулаком в голову. Потерпевшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом носа.
Обвиняемого задержали, теперь решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее мы писали, что в Петербурге двое незнакомцев избили 16-летнего подростка из-за сережки в ухе.
Фото: Piter.TV
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