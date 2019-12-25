Петербуржец отправил в нокдаун полицейского в участке

Мужчина ударил правоохранителя кулаком в голову, нанеся черепно-мозговую травму и сломав нос.

В Петербурге предъявили обвинение 39-летнему мужчину, который нанес телесные повреждения представителю власти при исполнении. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по городу.

Мужчина был задержан за административное правонарушение. Находясь в 32-м отделе полиции по Невскому району он ударил полицейского кулаком в голову. Потерпевшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом носа.

Обвиняемого задержали, теперь решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее мы писали, что в Петербурге двое незнакомцев избили 16-летнего подростка из-за сережки в ухе.

Фото: Piter.TV