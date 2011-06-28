Что произошло в Петербурге 16 июля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 16 июля.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 16 июля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Нарушение ночной тишины на Будапештской закончилось поножовщиной.

В четвертом часу утра петербурженка вышла из дома №108 и сделала замечания двум шумным мужчинам, но один из них избил женщину в ответ. Сожитель горожанки вышел на помощь любимой и ударил обидчиков ножом. Один из мужчин получил удар в грудную клетку и позже умер в больнице, второй был ранен в ногу. Петербуржца с ножом задержали, возбуждено уголовное дело.

На улице Руставели BMW подрезал мотоциклиста.

Мотоциклист ехал прямо по подъездной дорожке к гипермаркету "Лента", белая иномарка следовала перед ним, но неожиданно решила повернуть налево. Поворотники при этом водитель не включил. Неожиданный маневр привел к столкновению, мотоциклист упал, а у машины оказались помяты дверь и левое крыло. Байкер смог встать на ноги, но информации о его состоянии здоровья нет.

Сотрудника комздрава Петербурга уличили в получении крупной взятки.

Задержан ведущий специалист развития учреждений здравоохранения Александр Шкабар. Следствие полагает, что Шкабар получил 2,1 млн рублей от бизнесмена, занимающегося энергосервисными работами. Деньги предприниматель заплатил за то, чтобы его компанию настойчиво советовали всем организациям здравоохранения. Фигурантом дела стала также знакомая Шкабара, на счета которой приходили эти деньги.

В Петербурге появится новый гигантский торговый центр. Он будет больше "Галереи".

Ради этой цели реконструируют ТЦ "Балканский", работы проведет компания "Адамант". Часть парковочной зоны планируется застроить новыми корпусами, объединенными стеклянной крышей. Открытую парковку заменят многоэтажным паркингом и торговыми и офисными помещениями. Сейчас площадь ТЦ составляет 105,6 тысяч квадратных метров, а планируется построить 238,8 тысяч квадратных метров.

Перед судом предстанут мошенники, продававшие ветеранам БАДы под видом лекарств.

Четверых злоумышленников задержали в июне прошлого года, организатором банды оказалась 47-летняя женщина, привлекшая к делу троих знакомых. Мошенники звонили пенсионерам, представляясь медиками, и настаивали на покупке лекарств. В руки же старикам аферисты отдавали БАДы. Кроме того, иногда злоумышленники обворовывали ветеранов. Возбуждено 14 уголовных дел, от действий мошенников пострадали 14 пожилых людей.

С 17 июля возобновляется шоу "Поющие мосты".

Звуковое шоу начнется в 1:10, оно будет длится 5-20 минут. Дворцовый мост будут разводить под музыку Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и Сергея Прокофьева. В этом году, по словам организаторов, подготовлена специальная программа ко Дню ВМФ, 800-летию со дня рождения князя Александра Невского и Дню Довлатова.

В Петербурге завели уголовное дело на блогера Эмиля Пашаева-Boroda.

Поводом для возбуждения дела стала полицейская погоня за Пашаевым, случившаяся в начале июня. Блогер ехал на "Шевроле" по Приморскому району и нарушил ПДД, а во время проверки документов обматерил сотрудников ДПС, бросил свои права и скрылся на огромной скорости. Более того, Пашаев нашел номер одного из инспекторов и начал угрожать ему и его семье. Второй раз блогера задержали уже на мотоцикле, мужчина снова угрожал сотрудникам ДПС. На счету у Пашаева уже есть привлечения к уголовной ответственности. Сейчас он задержан, решается вопрос об его аресте.

Фото: Piter.TV

Видео: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП; пресс-служба МВД