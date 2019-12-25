В Петербурге появится новый гигантский торговый центр

Он будет масштабнее "Галереи".

Градсовет при правительстве Петербурга рассмотрел концепцию реконструкции торгового центра "Балканский". По размерам обновленный комплекс превысит самый крупный сейчас ТЦ в городе "Галерею", пишет "Деловой Петербург".

Реконструкцией "Балканского" будет заниматься компания "Адамант". Часть парковочной зоны планируется застроить новыми корпусами, объединенными стеклянной крышей. Вместо открытой парковки появится многоэтажный паркинг, а также новые торговые и офисные помещения.

Общая площадь ТЦ на данный момент составляет 105,6 тысяч квадратных метров, а проектируемых зданий – 238,8 тысяч квадратных метров. Обновленный "Балканский" может стать самым крупным торговым центром в Петербурге (площадь "Галереи" более 190 тысяч квадратных метров).

Стоит отметить, что члены градостроительного совета раскритиковали предложенную концепцию. Проект по реконструкции "Балканского" будет дорабатываться.

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Фото: "Адамант-проект"