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На улице Савушкина появится памятник пограничникам
Сегодня, 12:45
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На улице Савушкина появится памятник пограничникам

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В Градсовете Петербурга уже рассмотрели эскизный проект.

Вечером 28 мая, в День пограничника, Александр Беглов поздравил ветеранов погрануправления и личный состав ФСБ с профессиональным праздником. Глава Северной столицы сообщил, что в ближайшее время в Приморском районе появится монумент пограничникам Северо-Запада.

Памятник установят на пересечении улицы Савушкина и Приморского проспекта. Эскизный план уже внесли в Градсовет Петербурга. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Кронштадте появится новая зона отдыха. Набережную возле жилого комплекса "Фортеция" приведут в порядок к июлю этого года. На ней появится прогулочная зона со смотровыми площадками и кустарниками. 

Фото: пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре

Теги: памятники, приморский район, ул савушкина
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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