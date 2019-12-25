На улице Савушкина появится памятник пограничникам

В Градсовете Петербурга уже рассмотрели эскизный проект.

Вечером 28 мая, в День пограничника, Александр Беглов поздравил ветеранов погрануправления и личный состав ФСБ с профессиональным праздником. Глава Северной столицы сообщил, что в ближайшее время в Приморском районе появится монумент пограничникам Северо-Запада.

Памятник установят на пересечении улицы Савушкина и Приморского проспекта. Эскизный план уже внесли в Градсовет Петербурга.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Кронштадте появится новая зона отдыха. Набережную возле жилого комплекса "Фортеция" приведут в порядок к июлю этого года. На ней появится прогулочная зона со смотровыми площадками и кустарниками.

Фото: пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре