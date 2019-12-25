Шоу продлится до 20 сентября.

В Петербурге с 17 июля возобновляется шоу "Поющие мосты". Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на генерального директора АО "Информационно-издательский центр правительства города "Петроцентр" Кирилла Смирнова.

Звуковое шоу начнется в 1:10, которое продлится от 5 до 20 минут. Во время шоу петербуржцы смогут увидеть, как разводится Дворцовый мост под произведения русских композиторов – Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и Сергея Прокофьева

По словам Смирнова, в этом году для петербуржцев подготовили специальную программу в честь Дня военно-морского флота, 800-летия со дня рождения князя Александра Невского и Дня Довлатова.

Ранее мы писали, что компания "Возрождение" отремонтирует Биржевой мост в Петербурге за 2,37 млрд рублей.

Фото: unsplash.com