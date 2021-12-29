Что произошло в Петербурге 15 февраля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 15 февраля.

Что произошло в Петербурге во вторник, 15 февраля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

С 21 февраля в Петербурге смягчат коронавирусные ограничения.

Общепит, аквапарки, аттракционы, цирки, катки, кинотеатры смогут начать работу до 2.00, до того же часа разрешат проводить культурные, зрелищные, торжественные мероприятия. Останутся под запретом ночные клубы и дискотеки, мероприятия в барах и караоке-клубах.

Также с 21 февраля петербуржцы, имеющие антитела (иммуноглобулин G) к коронавирусу, смогут получить QR код на портале Госуслуги.

Житель Парголово умер в больнице после падения на обледеневшем крыльце.

70-летний мужчина поскользнулся на крыльце у своего дома 29 января, его госпитализировали с ушибом головного мозга, закрытой ЧМТ и кровоизлиянием. Врачи боролись за его жизнь вплоть до 21 февраля, но не смогли спасти.

У Балтийского вокзала появится новое общественное пространство.

В октябре у Музея железных дорог России установят памятник князю Михаилу Хилкову, что станет центром нового пространства. Сейчас ведется открытое голосование на лучший проект скульптуры, победителя определят в конце февраля. Планируется, что общественное пространство перед музеем представит собой зеленый сквер с малыми архитектурными формами, вход туда будет свободным.

Более 8 тысяч детей эвакуировали в Петербурге из-за сообщений о минировании.

Накануне, 14 февраля, 41 школа и 76 детских садов получили электронные письма от анонима с угрозами. Из 11 школ эвакуировали 8644 детей, полиция проверяла все учреждения несколько часов, но не нашла ничего опасного.

Четверых полицейских задержали в Петербурге по делу о пытках электрошокером.

Дело о превышении должностных полномочий с применением насилия возбудили после возможного избиения задержанного мужчины 10 ноября прошлого года. Инцидент произошел у ресторана на Комендантском проспекте: со слов пострадавшего, его задержали четверо полицейских, ударили его в живот в служебном автомобиле, а потом избили в отделении полиции. По предварительным данным, задержанный получил ушибы и ожоги.

Укравшего у петербургского ветерана Великой Отечественной войны 400 тыс. рублей ремонтника задержали в Москве.

93-летний ветеран пожаловался в полицию 13 декабря: нанятый по совету знакомых 40-летний ремонтник украл у пенсионера банковскую карту и наличные, пока делал работы в квартире. По данному факту возбудили дело о мошенничестве. 3 февраля в Москве задержали уроженца Анапы, ранее судимого за кражу. Тот признался, что в Москву уехал специально, чтобы скрыться. Сейчас мужчина арестован, устанавливаются другие преступные эпизоды.

Избившего 4-месячную дочь петербуржца лишат родительских прав.

23-летний безработный избил свою маленькую дочь в коммунальной квартире на Гаванской улице 11 февраля. Мужчину задержали, а девочку госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой ЧМТ и множественными ушибами. Решается вопрос о лишении неблагополучного отца родительских прав, сам мужчина признался в избиении ребенка. Известно, что у его спутницы есть еще четверо детей, двоих из которых у нее отобрала опека, а от третьего женщина отказалась сама. Соцслужба ищет мать избитой девочки.

Коллаж: Piter.TV

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Фото: Telegram / Спб-Главный