Четверых полицейских задержали в Петербурге по делу о пытках электрошокером

По предварительным данным, они превысили должностные полномочия в День полиции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств после возможного избиения задержанного в День полиции. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале.

По информации юриста, задержаны четверо полицейских. Инцидент произошел в День полиции 10-го ноября 2021 года. Потерпевший находился с друзьями в ресторане на Комендантском проспекте. После выхода из заведения его задержали. Мужчина утверждает, что в служебном автомобиле его ударили в живот, затем избиения продолжились в отделении полиции в Приморском районе. По предварительным данным, задержанный получил ушибы и ожоги.

Потерпевшего оштрафовали за мелкое хулиганство.

Фото: Telegram / Павел Чиков