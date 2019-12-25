Что произошло в Петербурге 15 декабря: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 15 декабря.

Что произошло в Петербурге в среду, 15 декабря? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Петербургские рестораны попросили о возможности работать в новогоднюю ночь.

Соответствующее обращение Роспотребнадзору направил глава регионального отделения "Деловой России", депутат ЗакСа Дмитрий Панов. Парламентарий предложил разрешить общепиту с привитым персоналом работать в ночь с 31 декабря на 1 января, что позволило бы кафе и ресторанам увеличить число посетителей. Также Панов предложил перенести введение QR-кодов для посещения ТЦ и общепита с 27 декабря на февраль.

В ЖК комфорт-класса "Две Столицы" затопило паркинг.

Инцидент произошел поздним вечером 14 декабря, владельцам автомобилей пришлось в спешке выезжать на улицу. Жильцы считают причиной потопа неочищенный вовремя снег, который растаял при плюсовой температуре. Есть версия и о том, что в доме прорвало трубу.

В Петербурге завели 89 административных дел за плохую уборку крыш от снега и наледи.

Сотрудники Государственной Жилищной инспекции (ГЖИ) проверили 2190 многоквартирных домов и выявили нарушения правил зимней уборки в каждом третьем дворе. Возбуждено 89 административных дел на сумму свыше 17 миллионов рублей, ГЖИ отправилась с проверками в 36 государственных, 79 частных управляющих компаний и 97 ТСЖ и ЖСК.

После гибели 3-летнего мальчика при пожаре в квартире на Стачек возбудили дело.

Несчастье случилось вечером 14 декабря: в холодильнике замкнуло электропроводку, в кухне разгорелся пожар. Мальчик погиб, отравившись угарным газом. По предварительным данным, ребенок был дома один. Семья мальчика является многодетной и малообеспеченной, состояла на профилактическом учете в ОДН. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

Блогер едва не устроила ДТП во время дрифта по гололеду в центре Петербурга.

20-летняя девушка устроила экстремальный заезд на Невском проспекте вечером 14 декабря. Автоледи едва не врезалась в другую машину, от столкновения автомобили отделяли несколько сантиметров. Как выяснилось, девушка не в первый раз снимает ролики о своем опасном вождении.

Задержан экс-глава "Леноблбанка" по подозрению в хищении 210 млн рублей.

Александра Попова задержали в столице, у 11 бывших сотрудников и акционеров банка прошли обыски. Попова изобличили в том, что в 2015 году, перед отзывом лицензии, он подписал несколько кредитных договоров и похитил все деньги по ним. Банк прекратил свое существование шесть лет назад.

Неизвестный вскрыл и поджег квартиру на Новой улице.

Подозрительно открытую дверь в квартиру, а затем и задымление, заметили друзья собственника. Оперативно потушить огонь не удалось, квартира выгорела полностью, ущерб составил 4,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, поджигателя ищут.

Коллаж: Piter.TV

Видео: ВКонтакте / Наш Самсон/Московский район/Метро Звездная; Instagram / @mujeva