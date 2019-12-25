После гибели 3-летнего мальчика при пожаре в квартире на Стачек возбудили дело

Ребенок отравился угарным газом.

В Петербурге возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после гибели 3-летнего мальчика в квартире на проспекте Стачек. Об этом стало известно Piter.TV.

Тело ребенка нашли после пожара в одной из комнат в 2-х комнатной квартире. По предварительной информации, мальчик отравился угарным газом. Предположительная причина пожара – замыкание электропроводки холодильника, расположенного на кухне квартиры.

Семья, в которой проживал ребенок, многодетная, малообеспеченная. До 1 декабря 2021 года состояла на профилактическом учете в ОДН.

Мальчик воспитывался матерью, которая нигде не работает. У женщины есть еще двое несовершеннолетних детей: 7-летняя девочка и 10-летний мальчик.

Труп ребенка направили в морг для установления причины смерти.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчину нашли с пробитой головой после визита дочери.

Фото: Piter.TV