В Петербурге мужчину нашли с пробитой головой после визита дочери

Женщина рассказала, что когда уходила, отец находился в алкогольном опьянении.

Во вторник, 14 декабря, в дежурную часть полиции Петербурга поступило сообщение о трупе мужчины в квартире на Новосибирской улице. Об этом стало известно Piter.TV.

К стражам порядка обратился сосед погибшего. Он рассказал, что нашел мужчину в ванной комнате в крови.

В последний раз живым его видела дочь. Она рассказала, что накануне навещала отца, в это время он находился в алкогольном опьянении. Когда женщина уходила из квартиры, она захлопнула дверь, но на замок не закрывала. Со слов дочери, отец вел антиобщественный образ жизни, злоупотреблял алкоголем и нигде не работал.

На теле мужчины обнаружили рану затылочной области. Труп направили в морг для установления причины смерти.

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Фото: Piter.TV