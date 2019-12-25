Два бомжа подозреваются в убийстве и поджоге мужчины и женщины на Константина Заслонова

На выходных после пожара в расселенном здании на улице Константина Заслонова были обнаружены два трупа. Полиция задержала подозреваемых в убийстве. Об этом стало известно Piter.tv.
После пожара полицейские обнаружили в сильно обгоревшем состоянии тела мужчины и женщины. Возраст установить не представляется возможным. По подозрению в совершения преступления были задержаны двое мужчин БОМЖиЗ.
Установлено, что в ходе внезапно возникшего конфликта, после совместного распития спиртных напитков, один из подозреваемых ударил ножом мужчину, а второй подозреваемый неустановленным предмет задушил женщину. После чего мужчины облили тела жидкостью и подожгли.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Также неизвестный вскрыл и поджег квартиру на Новой улице.
Фото: Piter.tv
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