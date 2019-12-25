Неизвестный вскрыл и поджег квартиру на Новой улице

В результате пожара указанная квартира выгорела полностью. Материальный ущерб составляет 4 700 000 рублей.

Неизвестный проник в квартиру на Новой улице и поджег её. Об этом стало известно Piter.tv.

Собственник квартиры пояснил, что около девяти утра он ушел из квартиры и закрыл её своим ключом. Около 17:00 ему пришло уведомление об отключении электроэнергии. Примерно в 17:40 домой вернулась его девушка, которая увидела сломанный замок и приоткрытую дверь. Она не стала заходить внутрь, вызвала полицию. Также собственник попросил приехать на место своего друга. Приехавший друг решил открыть дверь и увидел задымление, понял, что в квартире пожар. В результате пожара указанная квартира выгорела полностью. Материальный ущерб составляет 4 700 000 рублей.

Собственник квартиры обратился в полицию с заявлением, в котором просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое совершило поджог его квартиры.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

В конце ноября в Красном Бору неизвестный сжег баню и гостевой дом за 10 млн рублей.

Фото: Piter.tv