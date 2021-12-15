В ЖК "Две Столицы" с приходом плюсовой температуры затопило паркинг

Поздним вечером 14 декабря владельцы машиномест в спешке выгоняли свои автомобили на улицу.

С приходом плюсовых температур в одном из корпусов жилого комплекса комфорт-класса "Две Столицы" затопило подземную парковку. Об этом сообщили жители дома, который находится недалеко от станции метро "Звёздная".

Поздним вечером 14 декабря владельцы машиномест в спешке выгоняли свои автомобили на улицу. Жильцы считают, что виной всему неочищенный вовремя снег, который с приходом плюсовой температуры растаял и хлынул водопадом в паркинг.

Ранее мы рассказывали, что две управляющие организации не могут поделить жилой дом на Среднерогатской улице.

Фото и видео: ВКонтакте / Наш Самсон/Московский район/Метро Звездная