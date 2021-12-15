  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:06
120
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В ЖК "Две Столицы" с приходом плюсовой температуры затопило паркинг

0 0

Поздним вечером 14 декабря владельцы машиномест в спешке выгоняли свои автомобили на улицу.

С приходом плюсовых температур в одном из корпусов жилого комплекса комфорт-класса "Две Столицы" затопило подземную парковку. Об этом сообщили жители дома, который находится недалеко от станции метро "Звёздная".

Поздним вечером 14 декабря владельцы машиномест в спешке выгоняли свои автомобили на улицу. Жильцы считают, что виной всему неочищенный вовремя снег, который с приходом плюсовой температуры растаял и хлынул водопадом в паркинг. 

Ранее мы рассказывали, что две управляющие организации не могут поделить жилой дом на Среднерогатской улице.

Фото и видео: ВКонтакте / Наш Самсон/Московский район/Метро Звездная

Теги: жк две столицы, паркинг, потоп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии