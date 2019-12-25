Что произошло в Петербурге 14 октября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 14 октября.

Что произошло в Петербурге в четверг, 14 октября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Петербурге могут ввести QR-пропуска для входа во все заведения.

Однозначного решения по этому вопросу власти пока не приняли, хотя ужесточение ограничений в городе логично на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Если QR-пропуска все-таки введут, то они затронут всю сферу услуг – гостиницы, рестораны, музеи, театры, парикмахерские и прочие заведения.

Защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей к годовщине открытия Дороги жизни.

Соответствующее заявление сделал глава российского правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина. Выплату направят до 22 ноября тем, кого наградили медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Деньги получат более 75 тыс. человек.

Акушер сообщил о росте тяжелых случаев КОВИД у беременных.

Сейчас количество среднетяжелых форм среди будущих мам возросло до 70%. По словам завакушерским отделением больницы №38 имени Семашко Владимира Пакина, ковид может спровоцировать осложнения у беременных и может даже привести к внутриутробной гибели плода. Это связано с тромбозами, которые провоцирует вирус. Кроме того, среди болеющих ковидом беременных женщин увеличилось количество случаев преждевременной отслойки плаценты, тазового предлежания и гипоксии плода.

В Петербурге приступили к реставрации Медного всадника.

Специалисты приведут в порядок бронзовую скульптуру и Гром-камень. Работы планируют завершить до конца текущего года, хотя производство работ разрешено до 7 мая следующего года. Реставрацией будет заниматься ООО "Реставрационная мастерская "Наследие". Реставрацию дважды переносили.

Неизвестные в масках ограбили аптеку на Новочеркасском проспекте.

Провизор аптеки сообщила, что вечером 13 октября двое неизвестных мужчин в медицинских масках похитили из кассы 7 тысяч рублей, угрожая похожим на пистолет предметом. Полиция уже составила ориентировку и ищет злоумышленников.

В Петербурге появится общественно-деловой квартал на намыве Васильевского острова.

На территории 15 гектаров возведут апарт-отель и коливинг, два офисных здания, медицинский и культурный центры. Закрытый международный конкурс на концепцию многофункционального квартала выиграло бюро Adjaye Associates.

Тем временем, в Шушарах ввели в эксплуатацию многоквартирный долгострой со встроенной поликлиникой.

Коллаж: Piter.TV

Фото: pixabay

Видео: Правительство России; Piter.TV