Акушер сообщил о росте тяжелых случаев КОВИД у беременных

Динамика болезни во многом зависит от сопутствующих заболеваний.

В Петербурге наблюдается рост числа больных коронавирусом среди беременных. И если год назад будущие мамы переносили инфекцию в основном в легкой форме, то сейчас количество среднетяжелых форм возросло до 70%. Об этом сообщил заведующий акушерским отделением городской больницы №38 имени Семашко Владимир Пакин в интервью "Петербургскому дневнику".

По словам медика, КОВИД может спровоцировать осложнения у беременных женщин. Он опасен тем, что целится в конкретные мишени, поэтому динамика болезни во многом зависит от сопутствующих заболеваний.

Пакин заявил, что в больницы Петербурга поступает все больше людей с диабетом, ожирением и болезнями сердечно-сосудистой системы. У беременных при коронавирусе может произойти внутриутробная гибель плода. Это связано с тромбозами, которые провоцирует инфекция. Кроме того, увеличилось количество случаев преждевременной отслойки плаценты, тазового предлежания и гипоксии плода.

Медик дал рекомендации для будущих мам по профилактике заболевания. В первую очередь необходимо пройти обследование на наличие хронических недугов. Начиная с 22-й недели беременности, необходимо сделать вакцинацию. Если КОВИД был все-таки обнаружен, не стоит заниматься самолечением. Как можно раньше нужно обратиться за помощью к специалисту.

Ранее мы писали, что в Петербурге испытают на добровольцах вакцину от COVID-19 в виде назального спрея.

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