Неизвестные в масках ограбили аптеку на Новочеркасском

Они угрожали фармацевтам предметом, похожим на пистолет.

Неизвестные ограбили аптеку на Новочеркасском проспекте. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Провизор аптеки сообщила, что 13 октября в период с 19:00 до 19:10 двое неизвестных мужчин в медицинских масках под угрозой предмета, похожего на пистолет, похитили из кассы 7000 рублей и скрылись в неизвестном направлении.

Видеонаблюдение просмотрено, изъято. Составлена ориентировка, направлена в территориальные У(О)МВД.

Несколько дней назад неизвестный в маске напал на букмекерскую контору на проспекте Ветеранов, он вынес оттуда 70 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv