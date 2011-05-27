Что произошло в Петербурге 13 июля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 13 июля.

Что произошло в Петербурге во вторник, 13 июля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Во вторник вступил в силу запрет на массовые мероприятия численностью более 75 человек.

Ограничение не коснулось только культурных и зрелищных мероприятий, которые были согласованы с комитетами по культуре или физкультуре и спорту. В цирках снизили заполняемость залов, на спортивные мероприятия не пустят зрителей вовсе. Ранее введенные ограничения продлеваются до 16 августа.

Две иномарки жестко столкнулись на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы.

ДТП произошло накануне поздним вечером. Водитель черной иномарки на огромной скорости попытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора, но на его пути оказался другой автомобиль. В результате серьезного удара виновника аварии вынесло на газон. Информация о пострадавших не появлялась.

Из-за письма с угрозами в Петербурге пришлось проверять более 1500 школ и детсадов.

Сообщение о заминировании всех школ и детских садов города пришло на электронную почту одного из учреждений. В письме аноним требовал 10 млн рублей переводом на банковскую карту. Правоохранители проверили 861 садик и 639 школ, из одного детсада пришлось эвакуировать более 100 детей. Ни в одном из зданий не нашли ничего опасного.

Строители метро показали платформы станции "Театральная".

Станция расположена на оранжевой линии метро между "Спасской" и строящейся станцией "Горный институт". "Театральную" планируется облицовать мрамором и оформить в белых, голубых и серых тонах. Срок сдачи станции пока не известен, пока строители прошли в тоннеле 32 кольца из 222 проектных.

Иномарка снесла ограждение на перекрёстке Седова и Ивановской улиц.

Черная Volvo пыталась проехать перекресток на мигающий зеленый сигнал светофор, но неудачная попытка обернулась ДТП. Машину занесло прямо в ограждение. О состоянии водителя пока ничего не известно, обстоятельства аварии выясняются.

Стало известно, когда в Петербурге отступит жара.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что последние +30 градусов ожидаются в городе в пятницу, и призвал наслаждаться жарой. После 16 июля температура снизится до +20...+25 градусов, начнутся дожди.

На улице Ярослава Гашека двое пьяных мужчин открыли стрельбу по окнам жилого дома.

Инцидент произошел у дома №7/1, хулиганы стреляли из пневматического пистолета и разбили окно на первом этаже. Полиция задержала на месте двоих нетрезвых мужчин 30 и 37 лет. Одного правоохранители допросили и отпустили, второго, ранее судимого, отправили в изолятор.

На Заневской площади трамвай №39 сошёл с рельсов.

Один из вагонов съехал на дорогу при повороте. Очевидцы предположили, что ДТП случилось из-за лопнувшего пару дней назад трамвайного рельса – неприятность с рельсом произошла из-за жары там же, на Заневской площади.

В результате ДТП никто не пострадал, но на полтора часа трамвайное движение на площади оказалось заблокировано, а машины встали в пробку.

Фото: Piter.TV; ВКонтакте / Подземка Петербурга; Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП

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