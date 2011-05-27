Иномарка снесла ограждение на перекрёстке Седова и Ивановской улиц

В Невском районе на перекрестке Седова и Ивановской улиц водитель иномарки Volvo снес ограждение. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
На кадрах, предоставленных источником, можно увидеть, что водитель черной иномарки планировал проехать на перекрестке на последних секундах светофора. Однако попытка обернулась дорожно-транспортным происшествием, в результате которого перекресток остался без ограждения. Информация о состоянии водителя уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.
Тем временем на трассе А-114 в Ленобласти перекрыто движение в связи с ДТП. Участниками ДТП стали грузовой и легковой автомобили.
Видео: Piter.tv
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