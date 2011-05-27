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Вчера, 14:16
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Иномарка снесла ограждение на перекрёстке Седова и Ивановской улиц

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Инцидент произошел днем 13 июля.

В Невском районе на перекрестке Седова и Ивановской улиц водитель иномарки Volvo снес ограждение. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

На кадрах, предоставленных источником, можно увидеть, что водитель черной иномарки планировал проехать на перекрестке на последних секундах светофора. Однако попытка обернулась дорожно-транспортным происшествием, в результате которого перекресток остался без ограждения. Информация о состоянии  водителя уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Тем временем на трассе А-114 в Ленобласти перекрыто движение в связи с ДТП. Участниками ДТП стали грузовой и легковой автомобили.

Видео: Piter.tv

Теги: дтп, ивановская улица, ограждение, улица седова
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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