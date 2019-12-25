Из-за письма с угрозами в Петербурге пришлось проверять более 500 школ и детсадов

Полицейским пришлось проверить 1500 объектов.

В понедельник утром, 12 июля, в полицию Петербурга поступил звонок из детского сада. Заведующая сообщила, что накануне на почту учреждения пришло письмо о заминировании всех детских садов и школ города. Аноним требовал 10 млн рублей переводом на банковскую карту.

Правоохранители проверили 1500 объектов, из них 861 детский сад и 639 школ. Так, из одного детсада пришлось эвакуировать 105 воспитанников и 20 человек персонала. Из 1499 объектов эвакуация по решению администрации не проводилась. Специалисты не нашли взрывных веществ или устройств ни в одном из зданий.

К осмотрам привлекли 347 сотрудников.

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Фото: Piter.tv