Что произошло в Петербурге 12 января: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 12 января.

Что произошло в Петербурге в среду, 12 января? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Петербуржцы продолжают падать на льду и получать травмы.

За сутки в городе пострадали как минимум два человека. 63-летняя жительница Металлостроя сломала левую ногу, упав на Школьной улице. 68-летняя петербурженка поскользнулась на Бухарестской улице и сломала руку. Еще четверо человек пострадали накануне.

В ЗакСе Петербурга массово увольняют сотрудников.

Реорганизацию структуры начал новый спикер Александр Бельский. Рабочие места покинут пресс-секретарь Елена Гаврищук, руководитель аппарата ЗакСа Михаил Субботин, завхоз Алена Кукушкина и другие. Все они работали с бывшим главой парламента Вячеславом Макаровым.

Из-за аварии у Пулковского парка образовалась пробка.

ДТП случилось утром 12 января – дорогу прямо на светофоре не поделили "Фольксваген" и "Киа". Авария сразу же собрала пробку на всем Пулковском шоссе, достоверных сведений о пострадавших пока нет.

В районе Лахта открылся первый частный коронавирусный госпиталь "MD Лахта".

В стационар будут принимать пациентов с признаками ОРВИ и температурой, а также коронавирусных больных. В госпитале развернуто около 100 коек. Также медики будут обследовать пациентов, делать КТ, экспресс- и обычные тесты на наличие ковида. Объём инвестиций в проект составил 2 млрд рублей.

В 2023 году отреставрируют фасады Зимнего дворца.

После работ фасады станут немного светлее, "пастельного" оттенка. В целом реставрация не предполагает изменение цвета Эрмитажа – возвращаться к довоенному желто-охристому цвету реставраторы не будут.

Новый съезд с КАД открылся в Петербурге.

Группа компаний RAUM получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Съезд примыкает к индустриальному парку "RAUM Бугры", в проект инвестировали еще в 2019 году. Теперь резиденты парка (Яндекс Маркет, Ozon и Продстар) смогут быстрее доставлять товары потребителям.

Программа "дворник-шеринг" в Петербурге будет расширена.

Экспериментальную программу запустили в ноябре в Калининском районе, Красногвардейском и Фрунзенском районах. Теперь комблаг намерен ввести ее в других районах. Желающие расчищать дворы и улицы получают тысячу рублей в день.

Коллаж: Piter.TV

Фото: пресс-служба компании RAUM

Видео: Piter.TV