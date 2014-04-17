Что произошло в Петербурге 11 августа: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 11 августа.

Что произошло в Петербурге в среду, 11 августа? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Ботаническом саду Петра Великого упал 160-летний дуб.

Дерево дуба черешчатого было одним из старейших деревьев Ботанического сада. В 1981 году его возраст оценили в 120 лет, с тех пор прошло еще 40 лет. Дуб мог упасть из-за усыхания и гниения корней. Из упавшего дерева планируют сделать арт-объект.

Смольный нашел локацию для строительства гребного канала.

Ситуацию с гребным спортом в правительстве считают "трагедией": из 33 гребных школ в Петербурге осталось 1,5, спортсменам приходится ездить на тренировки в Краснодарский край. Также в городе нет олимпийского гребного канала протяженностью 2 километра. Власти намерены решить этот вопрос и уже нашли локацию для строительства канала.

Водителя, который посадил сына-подростка за руль, накажут.

В полиции возбуждено административное производство, отмечается, в момент задержания мужчина был немного пьян. Автомобилист признался, что он хотел научить своего 14-летнего сына вождению, при этом в салоне на момент "обучения" находился еще один ребенок. Когда неравнодушный прохожий потребовал у водителя сесть за руль вместо подростка, мужчина ответил агрессией.

В Турции нашли тело пропавшего 20-летнего петербуржца.

Труп обнаружили в море у скал на острове Бургазада. Молодой человек прилетел на отдых 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс на учебу, однако исчез 28 июля, выйдя из гостиницы. На данный момент турецкие дипломаты ведут переговоры с родителями погибшего петербуржца, которые приехали в Турцию искать сына.

В Петергофе задержали мужчину, стрелявшего из свадебного кортежа.

Свадьбу друзей испортил 24-летний житель Петергофа: он стрелял в воздух прямо из окна свадебного автомобиля Infiniti. Мужчину задержали на Торговой площади, у него изъяли сигнальный пистолет. Молодоженам и другим гостям пришлось тоже проследовать в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело.

Набережную от Елагина острова до Парка 300-летия благоустроят.

Остров и парк свяжут прогулочной зоной длиной 3 километра. В планах властей – благоустроить набережную от Третьего Елагина моста до парка, разместив по пути места для отдыха, видовые площадки, места для подхода к воде и, возможно, велодорожки. Сроки начала работ пока не определены.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН

Видео: пресс-служба МВД