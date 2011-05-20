Что произошло в Петербурге 10 июня: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 10 июня.

Что произошло в Петербурге в четверг, 10 июня? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Четыре автомобиля сгорели на паркинге по проспекту Большевиков, 11к2.

Инцидент, причины которого пока не ясны, произошел в шестом часу утра. Пожар тушили 12 огнеборцев и три единицы техники, от автомобилей остались одни металлические остовы.

Станцию метро "Зенит" на Крестовском острове открыли перед Евро-2020.

Стены выкрасили в фирменные цвета футбольного клуба — синий, белый и голубой, станцию украсили копиями трофеев "Зенита". Станция будет работать не только в дни матча.

Смольный подписал соглашение о правилах работы кикшеринговых компаний.

На электросамокатах запретили ездить по Невскому и Адмиралтейскому проспектам, Большой Конюшенной и Большой Морской улицам, по Дворцовой и Сенатской площадям, по Английской и Дворцовой набережным. На прилегающих к Невскому проспекту улицах скорость самокатов ограничат до 10 км/ч, на пешеходных переходах самокатчиков обязали спешиваться.

Петербуржцы, тем временем, начали составлять свой список адресов, где нужно запретить движение электросамокатов.

У станции метро "Беговая" сгорел пассажирский автобус №101.

Транспорт воспламенился, подъезжая к остановке у ТРК "Меркурий" на улице Савушкина. Причины случившегося выясняются. Никто не пострадал: людей оперативно эвакуировали из горящего автобуса и отогнали от транспорта, прибывшие пожарные быстро потушили автобус.

Женщина упала на пути на станции метро "Приморская"

ЧП произошло днем. К счастью, прибывающий поезд успел затормозить и остановиться, поэтому пассажирка не пострадала. Что послужило причиной падения женщины на пути, пока не известно. На место прибыли медики

Полицейская машина и мотоцикл столкнулись на улице Зайцева, 27.

Предположительно, мотоциклист сильно превысил скорость, однако обстоятельства ДТП пока выясняются. Мотоциклист остался жив, водитель полицейской машины не пострадал.

Больницы Петербурга остро нуждаются в донорской крови.

Петербуржцев всех групп и резусов, кроме четвертой положительной, приглашают сдавать кровь. Для этой процедуры не нужна предварительная запись, прийти на сдачу крови можно в Городскую больницу №26, Городской онкологический диспансер и больницу Святого Георгия.

Фото: Piter.TV; ВКонтакте / ДТП и ЧП;

Видео: Piter.TV; ВКонтакте / ДТП и ЧП