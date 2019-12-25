Четыре автомобиля сгорели на паркинге по проспекту Большевиков

Сотрудников МЧС к дому №11к2 по проспекту Большевиков вызвали в 4:23.

В Невском районе Петербурга ранним утром 10 июня, произошел пожар в паркинге. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сотрудников МЧС к дому №11к2 по проспекту Большевиков вызвали в 4:23. Оказалось, что ранним утром загорелся паркинг. Огнем оказались уничтожены четыре автомобиля.

В 05:12 пожар был локализован, с огнем боролись 12 спасателей и 3 единицы спецтехники. Причину возгорания предстоит установить.

Накануне в Адмиралтейском районе загорелись гаражи.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Сергей Кобельков)