Петербуржцы назвали адреса, где нужно запретить движение электросамокатов

Перечень адресов уже передан в комитет по транспорту города.

В рамках опроса жители Петербурга назвали 27 адресов, где, по их мнению, нужно запретить движение электросамокатов. Об этом в четверг, 10 июня, сообщил депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилёв на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

В их число вошли Литейный, Лиговский и Невский проспекты, Садовая улица, Гороховая и улица Рубинштейна, набережные Мойки, Фонтанки и канала Грибоедова и не только. Депутат также добавил, что перечень адресов уже передан в комитет по транспорту города.

Напомним, Смольный подписал соглашение о правилах работы кикшеринговых компаний. На электросамокатах запрещено ездить по Невскому и Адмиралтейскому проспектам, Большой Конюшенной о Большой Морской улицам, по Дворцовой и Сенатским площадям, по Английской и Дворцовым набережным. На улицах с плотным потоком туристов, в том числе на улицах, прилегающих к Невскому проспекту, скорость ограничат до 10 км/час.

Ранее мы писали, что в Петербурге появится единый центр по вопросам аренды самокатов.

Фото: ВКонтакте / Алексей Цивилёв; Piter.tv