С начала лета в больницах Петербурга образовался острый дефицит крови

Петербуржцев всех групп и резусов кроме 4-й положительной приглашают в Городскую больницу №26.

С начала лета в петербургских больницах образовался острый дефицит крови. Об этом сообщается в группе "Фонд доноров" в соцсети "ВКонтакте".

Петербуржцев всех групп и резусов кроме 4-й положительной приглашают в Городскую больницу №26, чтобы сдать кровь. Для этой процедуры предварительная запись не нужна.

Доноров ждут в медучреждении с 08:30 до 11:30. Также желающие сдать кровь могут обратиться в Городской онкологический диспансер и больницу Святого Георгия.

Ранее мы писали, что в Петербурге за год заготовили более 966 литров антиковидной плазмы.

Фото: Piter.TV