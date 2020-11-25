В Петербурге за год заготовили более 966 литров антиковидной плазмы

Некоторые доноры сдали плазму более 5 раз.

За год в Петербурге заготовили более 966 литров антиковидной плазмы. Некоторые доноры сдали плазму более 5 раз. Об этом "Петербургскому Дневнику" сообщили на Городской станции переливания крови

Забор плазмы для лечения людей с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции осуществляется в Городской больнице Св. Георгия, Городской многопрофильной больнице № 2 и непосредственно на Городской станции переливания крови.

За прошедший год заготовлено 966,6 литра плазмы. Она поступает в Городскую многопрофильную больницу № 2, Городскую больницу Святого Георгия, Мариинскую больницу, Городскую больницу № 20, № 40, Клиническую больницу Св. Луки, Центр Алмазова и др.

Всего за год выдано 656,5 литра.

Фото: Piter.TV