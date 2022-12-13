Что посмотреть юным петербуржцам на "Ночи музеев-2023"

Один ребенок до 7 лет может пройти в музей бесплатно в сопровождении родителя, который купил билет акции.

В этом году "Ночь музеев" приурочена к Году педагога и наставника, поэтому общей темой для всех мероприятий выбран "Опыт". Музеи, библиотеки и театры так или иначе будут рассказывать о передаче опыта из поколения в поколение и о том, как формируется жизненный опыт. "Петербург2" рассказал, куда сходить с детьми.

Один ребенок до 7 лет может пройти в музей бесплатно в сопровождении родителя, который купил билет акции.

В музее "Вселенная Воды" каждый сможет самостоятельно ознакомиться с выставкой "Мир воды Санкт-Петербурга" и подняться на смотровую площадку. Экскурсии проходят каждый час с 18:00 до 05:00, в это же время можно будет осмотреть экспозицию.

В военно-медицинском музее организуют площадку "Детский сад", где юные посетители и их родители попробуют себя в роли врачей, научатся оказывать первую помощь, узнают о здоровом образе жизни и гигиене. Программа "Медицинский детский сад" начинается в 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00, продолжительность — 1 час. Остальные программы будут начинаться каждый час с 18:00 до 05:00.

Библиотека "Детская" приглашает познакомиться поближе с великими изобретателями и их открытиями, а также получить собственный изобретательский опыт. В конференц-зале в 18:00 состоится лекция о великих изобретателях и их открытиях, с 20:00 до 21:00 будет работать мастерская красок, живописи, а с 21:00 до 22:00 — мастерская оптики, оптических иллюзий. С 19:00 до 20:00 — мастер-класс по изготовлению мороженого.

Фото: Piter.tv