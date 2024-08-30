Что изменится в работе врачей скорой помощи с 1 сентября

Новый стандарт расширит обязанности врачей скорой помощи.

С 1 сентября врачи скорой медицинской помощи перейдут на новый профессиональный стандарт. Документ расширяет перечень обязанностей специалистов и закрепляет их возможности по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов сообщил, что новый профстандарт отражает реальные условия работы службы скорой помощи и учитывает более широкий круг профессиональных компетенций врачей.

Согласно новым требованиям, специалисты должны будут не только оказывать экстренную помощь и организовывать доставку пациентов в стационар, но и оценивать состояние человека, принимать сложные клинические решения, определять дальнейшую тактику лечения и маршрутизацию.

Также врачам скорой помощи необходимо будет действовать с учетом современных клинических рекомендаций.

По словам Власова, изменения направлены на формирование врача скорой помощи как специалиста высокого уровня, способного принимать решения в сложных ситуациях.

В России с 1 сентября появится врач по здоровому долголетию.

Фото: Piter.tv