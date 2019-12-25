Число зрителей на параде Победы в Петербурге 9 мая сократили до 300 человек

Власти Санкт-Петербурга изменили концепцию проведения парада Победы на Дворцовой площади 9 мая. Вместо трех трибун и смотровой площадки на несколько тысяч человек установят одну трибуну на 252 посадочных места. Общее число зрителей сокращено с почти шести тысяч до трехсот приглашенных. Изменениям предшествовало координационное совещание по обеспечению правопорядка под руководством губернатора и обращение врио командующего войсками Ленинградского военного округа от 20 апреля.

Изначально планировалось оформить площадь комплексом из центральной и двух боковых трибун, площадок для маломобильных граждан и дополнительной смотровой зоны. Общее количество мест могло составить около 5 700. В окончательной схеме предусмотрена только одна трибуна на 252 посадочных места плюс 50 складных стульев и десять приглашений на подиум. Дополнительная смотровая площадка на несколько тысяч человек не предусмотрена. Причины пересмотра формата официально не раскрываются.