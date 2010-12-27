В воскресенье, 24 ноября, под Оренбургом столкнулись минивэн и фуру. В результате происшествия погибло шесть человек, включая ребёнка, трое были госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Авария произошла в 6.10 (4.10 мск) в районе поселка Чистый. По предварительным данным, водитель минивэна выехал на встречную полосу и врезался в фуру.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются личности погибших.
Видео: YouTube /
В ДТП с фурой под Оренбургом погибло шесть человек
По факту ДТП проводится проверка.
В воскресенье, 24 ноября, под Оренбургом столкнулись минивэн и фуру. В результате происшествия погибло шесть человек, включая ребёнка, трое были госпитализированы в тяжёлом состоянии.
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