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В ДТП с фурой под Оренбургом погибло шесть человек
Сегодня, 10:22
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Rybka123

В ДТП с фурой под Оренбургом погибло шесть человек

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По факту ДТП проводится проверка.

В воскресенье, 24 ноября, под Оренбургом столкнулись минивэн и фуру. В результате происшествия погибло шесть человек, включая ребёнка, трое были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Авария произошла в 6.10 (4.10 мск) в районе поселка Чистый. По предварительным данным, водитель минивэна выехал на встречную полосу и врезался в фуру.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются личности погибших.

Видео: YouTube /

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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