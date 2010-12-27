В ДТП с фурой под Оренбургом погибло шесть человек

По факту ДТП проводится проверка.

В воскресенье, 24 ноября, под Оренбургом столкнулись минивэн и фуру. В результате происшествия погибло шесть человек, включая ребёнка, трое были госпитализированы в тяжёлом состоянии.



Авария произошла в 6.10 (4.10 мск) в районе поселка Чистый. По предварительным данным, водитель минивэна выехал на встречную полосу и врезался в фуру.



По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются личности погибших.



Видео: YouTube /